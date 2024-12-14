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Криминал

Сторожа сельхозпредприятия до смерти забили багром

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56-летнего жителя Лунинского района обвинили в смерти 45-летнего мужчины в селе Болотниково. Оба работали сторожами в сельскохозяйственном кооперативе.

Трагедия случилась ночью 20 сентября этого года. Мужчины выполняли свои обязанности и поссорились.

«В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов металлическим багром и фонариком в область головы и тела», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сторожа сельхозпредприятия до смерти забили багром

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Агрессора заключили под стражу.

Сторожа сельхозпредприятия до смерти забили багром

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Источник — фото СУ СКР по области
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