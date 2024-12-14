Сторожа сельхозпредприятия до смерти забили багром

56-летнего жителя Лунинского района обвинили в смерти 45-летнего мужчины в селе Болотниково. Оба работали сторожами в сельскохозяйственном кооперативе.
Трагедия случилась ночью 20 сентября этого года. Мужчины выполняли свои обязанности и поссорились.
«В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов металлическим багром и фонариком в область головы и тела», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Агрессора заключили под стражу.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
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