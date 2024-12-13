Трагедия в Кузнецке: мать погибла, отца осудили, дети - в опеке

13.12.2024 | 12:31

В Кузнецке вынесли приговор 35-летнему жителю района, признанному виновным в смертельном ДТП.

Авария случилась ночью 18 мая на трассе М-5. Пьяный водитель на «Ладе-Гранте» вместе с 32-летней женой возвращался домой из городского кафе, где они праздновали день рождения родственника.

В какой-то момент он не справился с управлением, машина вылетела с дороги, врезалась в деревья и опрокинулась.

От полученных травм женщина погибла. Водителя госпитализировали.

После изучения всех обстоятельств ДТП мужчине назначили наказание в виде 6 с половиной лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 с половиной года.

«Малолетние дети подсудимого переданы в орган опеки и попечительства для определения дальнейшей судьбы», - сообщили в Кузнецком районном суде.