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Криминал

В пензенской автомастерской клиентам фиктивно чинили коробки передач

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В Пензе заведено уголовное дело в отношении двух жителей областного центра и четверых мужчин из Самары. Они 3 года фиктивно ремонтировали горожанам автоматические коробки переключения передач в машинах.

В пензенской автомастерской клиентам фиктивно чинили коробки передач

Группа действовала с ноября 2021 года до сентября 2024-го.

«По версии следствия, организатором криминального бизнеса является индивидуальный предприниматель из Самары - мужчина 1989 года рождения. Для осуществления противоправной деятельности он арендовал на территории Пензы помещение и открыл в нем автомастерскую, а также нанял мастеров и управляющих. Последние под любым предлогом убеждали клиентов на разборку коробок передач с целью якобы установления механических причин поломок», - сообщила следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Елена Панкрашкина.

Чтобы привлечь заказчиков, им предлагали бесплатную компьютерную диагностику, хотя по сути от ее проведения не было результата. Затем водителям озвучивали стоимость ремонта - от 50 000 до 70 000 рублей.

В пензенской автомастерской клиентам фиктивно чинили коробки передач

«Однако, после того как разбор коробки передач был осуществлен, сообщники начинали выуживать у автовладельцев деньги под предлогом покупки различных запчастей, добрая половина из которых абсолютно не требовалась при ремонте АКПП», - рассказала Елена Панкрашкина.

Так цена увеличивалась в разы, достигая 200 000 рублей. От несогласных платить подельники требовали неустойку за хранение машины в боксе, но и после не торопились возвращать авто, придумывая новые неисправности.

В пензенской автомастерской клиентам фиктивно чинили коробки передач

Всего в полицию обратились 15 пензенцев. По предварительным данным, их обманули более чем на 2 500 000 рублей.

Одного из фигурантов заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские продолжают искать потерпевших.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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