Пензенец украл машину, попросив у владельца сигарету

06.12.2024 | 09:27

37-летнего жителя Пензы обвинили в краже автомобиля с железнодорожной станции. Похищение «железного коня» произошло спонтанно.

В полицию Колышлейского района с заявлением об угоне обратился 47-летний владелец машины. Вскоре ее остановили на дороге Нижний Новгород - Саратов. Водитель был нетрезв.

Злоумышленник во всем признался. Он рассказал, что подошел к незнакомцу на вокзале и попросил угостить сигаретой. Мужчина согласился и показал на припаркованную по другую сторону железнодорожных путей машину: табак можно взять в салоне.

Пензенец подошел к машине, дверь была незаперта. В тот же момент на станцию прибыл поезд и закрыл владельцу обзор на происходящее. Мужчина, забыв о желании покурить, решил воспользоваться ситуацией.

Он сел за руль, запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал. Пензенец решил отправиться в Саранск и там продать автомобиль. До пункта назначения он не добрался – был задержан полицейскими.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.