Струя кипятка опрокинула авто: в Пензе возбуждено уголовное дело

05.12.2024 | 17:35

В Пензе возбудили уголовное дело из-за аварии на теплосетях, произошедшей 2 июня на улице Беляева.

Вблизи детской школы искусств прорвало трубу и случился гидроудар, вырвавшаяся струя кипятка опрокинула «Газель», грунт размыло. Никто из людей не пострадал.

Причиной ЧП стала изношенность участка. Трубопровод не ремонтировали, потому что имелось положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, где в качестве окончания срока службы объекта был указан октябрь 2026 года.

«При этом в ходе проверки установлено недопустимое утончение толщины стенки тепловой сети, возникшее вследствие воздействия коррозии», - сообщили в региональной прокуратуре.

Материалы были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие товаров, работ или услуг требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», - уточнили в прокуратуре.