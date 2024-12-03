Осуществленная месть обойдется сердобчанину в 245 000 рублей

03.12.2024 | 09:16

31-летнего жителя Сердобска признали виновным в попытке умышленного уничтожения чужого имущества. Мужчина из мести поджег ЗИЛ недруга.

Сердобчане давно враждовали. Решивший поквитаться за все поджигатель прихватил пластиковую бутылку с горючим, пришел к дому врага и вылил жидкость на правое переднее колесо припаркованного ЗИЛа, принадлежащего мужчине.

Совсем сжечь машину не получилось, пожар потушили, однако автомобиль сильно пострадал.

Владелец грузовика подал в суд на поджигателя, требуя взыскать с него возмещения причиненного ущерба - 245 277 рублей.

Размер ущерба определила проведенная экспертиза. Виновник не оспаривал сумму. Суд удовлетворил иск пострадавшего.

«Также в соответствии с ГПК РФ ответчик заплатит государственную пошлину в размере 8 356 рублей в доход государства», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.