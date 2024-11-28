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Криминал

Пенсионеру грозит срок за кражу «Волги» в Золотаревке

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В Золотаревке 70-летний мужчина похитил и продал «Волгу» сына бывшей сожительницы. За это он может лишиться свободы.

Пенсионеру грозит срок за кражу «Волги» в Золотаревке

В полицию обратился 50-летний владелец машины и рассказал, что неизвестный похитил транспорт, припаркованный недалеко от дома его матери.

Пенсионеру грозит срок за кражу «Волги» в Золотаревке

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев, эксперты-криминалисты изъяли улики. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий к совершению преступления установлена причастность местного жителя», - сообщила старший следователь ОМВД России по Пензенскому району Вера Ворожейкина.

Пенсионеру грозит срок за кражу «Волги» в Золотаревке

Мужчина признался, что знал о «Волге», стоявшей за домом, машина была не на ходу. Автомобиль он продал знакомому за 9 000 рублей, сказав, что является владельцем, а деньги потратил на алкоголь и еду.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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