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Криминал

Обвиняемых в теракте подростков отправили под домашний арест

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В Следственном комитете и ФСБ прокомментировали информацию о двух пензенских подростках 2008 и 2009 года рождения, обвиняемых в теракте.

«По данным следствия, в период с 26 октября по 8 ноября несовершеннолетние, выполняя поручение пользователя из сети Интернет, совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи на территории Пензы за денежное вознаграждение», - сообщили в областном СУ СКР.

По неподтвержденной информации, поджогов было 2, за них молодым людям предложили 20 000 рублей.

В пресс-службе регионального УФСБ РФ уточнили, что целью злоумышленников являлись металлические шкафы.

«После поджогов фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавили в СКР.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

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Источник — фото областного СУ СКР
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