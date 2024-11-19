Появилась информация о поджоге сотовых вышек в Пензе

19.11.2024 | 10:47

В Пензе на школьника и студента возбудили уголовное дело по статье «теракт», утверждает телеграм-канал Baza.

Юношей подозревают в поджоге 7 и 9 ноября сотовых вышек: одной в Ленинском районе и одной в Октябрьском.

«По данным «Базы», сгорели провода, оптические кабели и часть оборудования, при этом связь нарушена не была. Через несколько дней следователи вышли на подозреваемых. Ими оказались два подростка», - сообщает канал.

Молодые люди якобы списались в «Телеграме» с неизвестным, который предложил им за поджоги 20 000 рублей. Теперь пензенцам может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее Верховный суд РФ не смягчил приговор четырем молодым жителям области, которых признали виновными в двух диверсиях.

Согласно материалам дела, неизвестный завербовал пензенца 2006 года рождения и поручил ему помешать движению поездов. Парень взял в компанию трех друзей, учащихся колледжа и вуза 1998-2004 годов рождения, и 21-22 декабря 2022 года поджег релейный шкаф входного светофора, а также пост секционирования контактной сети в Железнодорожном районе Пензы.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Диверсанта 2006 года рождения приговорили к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии, его трех подельников - к 11 годам каждого (первые 2 года они будут в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима).