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Криминал

Участники поножовщины на Московской оказались подростками

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После криминального инцидента, случившегося в Пензе вечером в среду, 30 октября, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на улице Московской окровавленный молодой человек попросил проходившую мимо женщину о помощи. Она вызвала медиков и полицию.

Раненого госпитализировали. Правоохранители задержали подозреваемого, в следственных органах на него возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что между 2 несовершеннолетними произошел конфликт из-за личной неприязни, и 16-летний подросток ударил 17-летнего знакомого ножом в спину и правую руку.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется закрепление доказательственной базы», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

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