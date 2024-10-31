Участники поножовщины на Московской оказались подростками

После криминального инцидента, случившегося в Пензе вечером в среду, 30 октября, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на улице Московской окровавленный молодой человек попросил проходившую мимо женщину о помощи. Она вызвала медиков и полицию.
Раненого госпитализировали. Правоохранители задержали подозреваемого, в следственных органах на него возбудили уголовное дело.
Выяснилось, что между 2 несовершеннолетними произошел конфликт из-за личной неприязни, и 16-летний подросток ударил 17-летнего знакомого ножом в спину и правую руку.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется закрепление доказательственной базы», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.
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