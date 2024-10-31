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Криминал

На улице Московской молодого человека ударили ножом

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Вечером в среду, 30 октября, в центре Пензы случилось ЧП: молодой человек получил удар ножом.

К женщине, проходившей по улице Московской, обратился окровавленный парень и попросил позвонить в скорую помощь. Горожанка вызвала на место происшествия не только медиков, но и полицию.

«Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Полицейские выяснили, что он знакомый пострадавшего, с которым у него возник конфликт», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Один из очевидцев рассказал, что при задержании мужчина яростно сопротивлялся правоохранителям, не желая усаживаться в автомобиль.

«Его буквально заталкивали, так как он повалился на землю и лежал, чтобы его не могли впихнуть», - уточнил свидетель этой сцены.

Задержанного гражданина доставили в следственные органы.

Между тем в мессенджерах появился рассказ о том, что нетрезвые мужчины, говорящие не по-русски, пытались познакомиться с девушками, а затем якобы выстрелили в одну из них за то, что она им отказала.

«Распространяемая в социальных сетях информация о девушке, которой неизвестные якобы прострелили ногу и руку, не соответствует действительности», - заверили в полиции.

В СУ СКР по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» также сообщили, что сведения о пострадавшей девушке не подтвердились.

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Источник — видео «Пенза новости»
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