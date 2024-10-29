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Криминал

Мужчину, вымогавшего у сердобского бизнесмена деньги, задержали в Сочи

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В Сердобске перед судом предстанет пятый участник преступной группы, занимавшейся вымогательством. Мужчина несколько месяцев скрывался от закона и был задержан в сентябре 2024-го на железнодорожном вокзале в Сочи.

Обвиняемый - 43-летний уроженец одной из республик бывшего СССР. Его неоднократно судили за убийство и разбой. Он проживал в Сердобске.

В январе 2023-го мужчина вместе с четырьмя подельниками изучил информацию о 53-летнем предпринимателе, имевшем доход, в частности, от строительства. Злоумышленники решили вымогать у него деньги.

Один из сообщников взял у бизнесмена в долг 2 млн рублей на приобретение грузового автомобиля. 30 января он пригласил жертву в дом своего родственника на улице Шевченко, чтобы отпраздновать покупку.

«Вместо застолья ничего не подозревающего мужчину в доме ожидали соучастники преступной группы и лежащие на столе резиновый молоток, ножницы и презерватив. Чтобы испугать предпринимателя, его несколько раз ударили по голове», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

От бизнесмена потребовали отдать 500 000 рублей, а также забыть про долг в 2 млн рублей. В случае отказа подельники пригрозили изнасиловать гостя, запечатлеть акт на камеру и распространить ролик в интернете.

Испугавшись, сердобчанин согласился выполнить требования. С тремя злоумышленниками он съездил к себе домой и отдал им из сейфа деньги и договор займа на 2 млн. В ответ ему пообещали расправу в случае обращения в полицию.

Когда четырех участников преступной группы задержали и заключили под стражу, пятый скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

Вымогателей осудили в декабре 2023-го. Им назначили от 7 лет и 2 месяцев до 8 лет лишения свободы. В пользу жертвы с них взыскали компенсацию морального вреда. Также злоумышленники возместили предпринимателю процессуальные издержки.

Пятый соучастник преступления сейчас находится под стражей, он вину не признал.

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