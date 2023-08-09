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Криминал

У сердобчанина вымогали деньги, угрожая изнасиловать молотком

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У 53-летнего жителя Сердобска вымогали деньги, угрожая сексуальным насилием. Запись ему обещали выложить в интернет.

Обвиняемыми по делу являются четверо мужчин в возрасте от 30 до 49 лет, проживающих в Пензе и Сердобске. Пятый пока находится в розыске.

«По версии следствия, 30 января пятеро злоумышленников, обладая информацией о наличии у 53-летнего жителя Сердобска прибыли от строительства и иной предпринимательской деятельности, вступили в преступный сговор на совершение в его отношении вымогательства», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Один из них раньше взял у сердобчанина в долг 2 млн рублей на приобретение грузового автомобиля. Он пригласил жертву в дом своего родственника на улице Шевченко, чтобы отпраздновать покупку.

Кредитор пришел в гости, но там на него накинулись, несколько раз ударили по голове и указали на стол, где лежали приготовленные киянка (столярный молоток), ножницы и презерватив.

«Под угрозой применения физического и сексуального насилия они потребовали от сердобчанина передать им 500 000 рублей и отказаться от права истребования у одного из них долговых обязательств в размере 2 млн рублей. Они также сообщили жертве, что применение в его отношении сексуального насилия будет зафиксировано на видеозапись, которую они разместят в сети Интернет», - уточнила Светлана Артамонова.

Испугавшись, сердобчанин согласился на все требования. С тремя злоумышленниками он съездил в свой дом и отдал им из сейфа деньги и договор займа на 2 млн. В ответ ему пообещали расправу в случае обращения в полицию.

Четверо участников преступной группы находятся под стражей, вину они не признали.

Уголовное дело направлено в Сердобский городской суд.

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