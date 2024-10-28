Автомобиль Omoda пензенца изуродовали ради мести

28.10.2024 | 08:50

30-летний житель Пензы стал жертвой мести. В лицо ему распылили газовый баллончик, а после битой изуродовали его автомобиль марки Omoda.

О случившемся он сообщил в полицию. Сотрудники УМВД вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний пензенец. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.

Пензенец рассказал, что в один из дней распивал спиртное со своей подругой. Женщина пожаловалась ему на некоего мужчину, который плохо с ней обошелся. Собутыльник решил заступиться за нее и отомстить обидчику.

Он захватил биту и газовый баллончик и пришел к дому жертвы. Вскоре обидчик подъехал на машине, припарковался, и в этот момент пензенец, приблизившись, распылил газ ему в лицо, а затем битой разбил автомобиль.

Общая сумма ущерба составила почти 900 000 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.