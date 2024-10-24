Участника конфликта на Ульяновской отправили в колонию особого режима

24.10.2024 | 20:46

29-летнего жителя Пензы, избившего на улице Ульяновской незнакомца до такой степени, что тот через несколько часов умер, отправили в колонию особого режима.

В ночь на 19 июля между домами № 17 и 19 злоумышленник поссорился с двумя сидевшими на лавочке мужчинами. Одного из них - 49-летнего - он множество раз ударил руками и ногами по голове и другим частям тела.

От полученных травм пострадавший через несколько часов скончался в больнице.

«В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства обвиняемый содержался под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, управление транспортным средством в состоянии опьянения, грабеж, угоны, кражи», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Суд признал пензенца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.