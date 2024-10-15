В Пензе мужчина расстался с жизнью после слов о чужих татуировках

15.10.2024 | 10:02

Неоднократно судимого 29-летнего пензенца обвинили в смерти 49-летнего местного жителя. Мужчины поругались на улице из-за татуировки.

Это случилось в ночь на 19 июля между домами № 17 и 19 на Ульяновской. Молодой горожанин поссорился с двумя незнакомцами, сидевшими на лавочке, и ударил одного из них ногой по голове, а потом еще не менее 19 раз руками и ногами по разным частям тела, а затем скрылся.

Жители соседнего дома, наблюдавшие конфликт с балкона, вызвали полицию. Избитого горожанина отвезли в медицинский стационар, где он умер через несколько часов от травм.

На нападавшего завели уголовное дело. Он признал вину, изначально пояснив, что пытался заставить громко ругавшуюся компанию вести себя тише, потому что дети его знакомой не могли уснуть из-за шума.

Однако после показаний свидетелей мужчина рассказал, что выпивал со своей компанией на соседней лавочке и подошел к незнакомцам, чтобы попросить закурить, но никто не дал. Затем пензенец услышал язвительный комментарий в свой адрес из-за наколок на теле и избил обидчика, но убивать его он не хотел.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.