В Пензе сотрудник СТО не устоял перед незапертой машиной

23.10.2024 | 14:38

В Пензе 25-летнего работника СТО подозревают в краже из автомобиля ВАЗ-2114. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 22-летний владелец «четырнадцатой». Он рассказал, что заметил неисправность в машине и оставил ее у обочины на несколько дней. Затем молодой человек вернулся и отогнал автомобиль на СТО.

Там он увидел, что акустические колонки заменены на другие, а звуковой усилитель пропал. Размер ущерба превысил 30 000 рублей.

Сотрудники полиции приступили к розыску и вскоре задержали преступника. Мужчина признался, что работает на СТО недалеко от того места, где стоял сломанный ВАЗ.

«Злоумышленник воспользовался тем, что дверь автомобиля была незаперта. Проникнув в салон транспортного средства, он совершил кражу. Похищенное злоумышленник установил на свое транспортное средство», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.