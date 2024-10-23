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Криминал

Осужден владелец собаки, изуродовавшей лицо 4-летней девочки

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В Сердобском районе осужден 47-летний владелец собаки, которая напала на 4-летнюю девочку и изуродовала ей лицо. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

ЧП случилось днем 4 августа 2023 года. Хозяин отпустил своего американского стаффордширского терьера гулять без поводка и намордника в с. Новонадеждино. Животное напало на находившуюся на улице девочку и укусило ее за лицо и шею.

Из-за многочисленных ран ей пришлось проходить лечение, накладывать швы, а в будущем потребуется пластическая операция.

«Полученные телесные повреждения повлекли неизгладимое обезображивание лица ребенка, что расценивается заключениями судебно-медицинской экспертизы как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Владелец собаки признал вину. Суд приговорил его к 1 году 3 месяцам ограничения свободы с возложением дополнительных ограничений.

Ранее мать девочки через суд взыскала с мужчины компенсацию морального вреда в размере 850 тыс. рублей и возмещение материального ущерба в размере около 1,6 тыс. рублей. Сначала она пыталась поговорить с владельцем терьера, чтобы тот компенсировал вред добровольно, но это ни к чему не привело.

«Представитель ответчика исковые требования не признал, пояснив, что собака во время выгула неожиданно сорвалась с поводка и бросилась за кошкой, девочку она не кусала», - рассказали в областном суде.

Тем не менее имелись доказательства, что животное причинило ребенку вред. Сельчанина обязали выплатить пострадавшей 850 тысяч рублей, а апелляционную жалобу его представителя оставили без удовлетворения.

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Источник — фото pxhere.com
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