Пока жительница Каменского района делала покупки, ее машину угнали

22.10.2024 | 08:59

В Каменском районе 34-летняя автовладелица решила заехать за покупками и припарковалась у магазина. Когда она вышла на улицу, машины на месте не было.

Женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне. Правоохранители оперативно нашли подозреваемого - им оказался 45-летний сельчанин.

Как он рассказал, дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Посчитав, что удача идет к нему в руки, мужчина сел на водительское место, завел двигатель и уехал.

Однако фортуна оказалась изменчивой: угонщик не справился с управлением и совершил ДТП. После этого он решил вернуть автомобиль и скрыться, но его задержали полицейские.

«По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.