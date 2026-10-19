Жительница Заречного взяла кредит, чтобы спасти себя и мужа от порчи

42-летняя жительница Заречного несколько месяцев переводила деньги «гадалке», чтобы спасти себя и мужа от порчи.

Женщина нашла «ясновидящую» по объявлению в интернете в ноябре 2025 года и попросила ее о помощи в решении семейных проблем.

«Последняя заявила, что проблемы у зареченки возникли из-за того, что на нее и ее мужа наложена порча, и, чтобы ее снять, необходимо провести несколько платных сеансов», - сообщает gorodz.info со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО г. Заречный Сергея Яшкина.

Горожанка поверила и несколько месяцев - по апрель 2026 года - переводила аферистке деньги. Всего она отправила ей 1 171 900 рублей, из которых 706 000 были взяты в кредит.

Заметив, что семейные проблемы не исчезают, зареченка наконец поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее 49-летняя пензячка решила, что на нее наложили порчу, попыталась избавиться от нее с помощью «гадалки» и в итоге осталась без почти 1 млн рублей. Мошенница сама нашла женщину, написав ей в социальной сети.