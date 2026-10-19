Пензячка купила фальшивый диплом ради желанной должности

47-летнюю жительницу Пензы накажут за предъявление фальшивого документа при приеме на работу.

Женщина решила устроиться в организацию на должность судебного эксперта, но диплома об образовании у нее не было. В свое время пензячка училась в техникуме, но была отчислена за неуспеваемость.

«Чтобы скрыть отсутствие квалификации, злоумышленница приобрела поддельный диплом через интернет у неизвестного лица», - рассказали в областном УМВД России.

Этот документ она впоследствии и предъявила работодателю. Однако обман раскрылся.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.