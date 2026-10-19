Пензячка купила фальшивый диплом ради желанной должности

Криминал

Пензячка купила фальшивый диплом ради желанной должности
Печать
Max

47-летнюю жительницу Пензы накажут за предъявление фальшивого документа при приеме на работу.

Женщина решила устроиться в организацию на должность судебного эксперта, но диплома об образовании у нее не было. В свое время пензячка училась в техникуме, но была отчислена за неуспеваемость.

«Чтобы скрыть отсутствие квалификации, злоумышленница приобрела поддельный диплом через интернет у неизвестного лица», - рассказали в областном УМВД России.

Этот документ она впоследствии и предъявила работодателю. Однако обман раскрылся.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция диплом подделка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!