В Пензе будут судить водителя, который сбил супругов и уехал

В Пензе передано в суд дело о смертельном ДТП, случившемся недалеко от границы областного центра и Бессоновского района, рядом с рекой Вядей. Водитель Ford сбил супружескую пару и уехал.

Инцидент произошел 6 декабря 2025 года в темное время суток.

Водитель, мужчина 1973 года рождения, двигался по дороге, ведущей от улицы Курортной в направлении улицы Соловьиной в поселке Победа, и не заметил пешеходов. Сбив их, он скрылся с места ДТП. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы из ближайших домов.

Пострадавший 64-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Его жена, которой на тот момент было 59 лет, получила травмы средней степени тяжести.

Сотрудники полиции, оформляя ДТП, обратили внимание на автомобиль с механическими повреждениями, характер которых мог указывать на причастность к случившемуся. Они начали преследование и потребовали от водителя остановиться. Мужчина подчинился.

Во время общения с ним полицейские почувствовали запах алкоголя. Водителю предложили выйти из машины, он отказался, стал проявлять агрессию, и к нему применили специальные средства. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина не захотел.

По словам водителя, он не увидел пешеходов и после наезда продолжил движение. Позже, возвращаясь по той же дороге, мужчина заметил автомобиль Госавтоинспекции, и его остановили.

Водителю грозит лишение свободы на срок до 12 лет, сообщили в областном УМВД России.