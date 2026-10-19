В Мокшане визит в Дом культуры обернулся уголовным делом

Криминал

В Мокшане визит в Дом культуры обернулся уголовным делом
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38-летний мокшанец может попасть в колонию за кражу ноутбуков из районного Дома культуры. Полицейские задержали его после розыска.

На допросе злоумышленник признался, что проходил мимо ДК и заметил, что свет там не горит, а двери заперты. Тогда у него возникла идея раздобыть что-нибудь ценное и продать.

В Мокшане визит в Дом культуры обернулся уголовным делом

Кулаком правой руки злоумышленник разбил окно, пролез через проем размером примерно 30 на 30 см и в одном из кабинетов забрал 2 ноутбука. Обратно он ушел тем же путем.

Один из похищенных девайсов мокшанец успел продать в комиссионный магазин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в областном УМВД.

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