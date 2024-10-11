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Криминал

Виновник катастрофы из-за опьянения не смог вспомнить момент ДТП

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Вступил в силу приговор жителю Наровчата, ставшему виновником смертельного ДТП.

3 апреля в селе Орловка компания из 4 человек употребляла спиртное, а затем решила съездить на автомобиле Nissan Primera в соседнюю Кадыковку. За руль сел 31-летний мужчина, а владелец машины и еще 2 товарища расположились в салоне.

На дороге водитель не справился с управлением. Nissan слетел в кювет и опрокинулся. 34-летний хозяин автомобиля получил тяжелые травмы, а 50-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Виновник аварии покинул место ДТП - вместе с уцелевшим другом он отправился в ближайшее село. Там его вскоре нашли сотрудники Госавтоинспекции.

Наровчатец частично признал вину. Как выяснилось, он был настолько пьян, что не смог вспомнить, как произошла авария и кто был за рулем. По его словам, с места ДТП он ушел для того, чтобы позвать на помощь пострадавшим, рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Виновник автокатастрофы ранее не был судим, однако не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Наровчатский районный суд учел, что у него есть малолетние дети и он компенсировал моральный вред матери погибшего.

В итоге наровчатца приговорили к 6 годам колонии-поселения и лишили права управления транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев.

«Защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой указал, что тот не управлял автомобилем. Однако этот довод суд апелляционной инстанции счел необоснованным», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В частности, на то, что машиной управлял именно он, указали выжившие пассажиры. Да и сам мужчина во время следствия этого не отрицал, хотя позже изменил показания. Кроме того, в распоряжении суда имелись соответствующие заключения биологической и физико-химической экспертиз.

В результате приговор остался без изменения.

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