Наровчатскому водителю грозит 12 лет за смерть пассажира

04.07.2024 | 13:14

В Наровчате будут судить 31-летнего местного жителя, который сел пьяным за руль и погубил своего товарища.

Трагедия случилось днем 3 апреля. Пьяный мужчина на автомобиле Nissan Primera, который принадлежал его 34-летнему знакомому, вместе с ним и еще двумя приятелями отправился в соседнее село.

«Двигаясь по автодороге на территории села Кадыковка водитель превысил допустимую скорость и при повороте направо произвел съезд на левую по ходу движения обочину, а затем в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В результате аварии пострадал владелец машины, его здоровью был причинен тяжкий вред, а 50-летний пассажир от травм скончался в скорой по дороге в больницу.

Водитель вместе с оставшимся приятелем покинул место ДТП и скрылся в ближайшем селе. Там его вскоре нашли сотрудники ГИБДД. На мужчину завели уголовное дело.

«Обвиняемый вину признал частично, ссылаясь на невозможность вспомнить обстоятельства происшествия вследствие сильного алкогольного опьянения. Подсудимому грозит наказание до 12 лет лишения свободы», - рассказали в прокуратуре.