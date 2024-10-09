В Пензе криминальный бизнес довел подростка до уголовного дела

09.10.2024 | 15:34

17-летний пензенец предстанет перед судом: ему инкриминируется попытка сбыта запрещенного вещества в крупном размере.

По данным следствия, минувшим летом подросток решил заработать незаконным путем. С помощью переписки в интернете он получил координаты закладки в Железнодорожном районе.

В начале июля парень забрал наркотическое средство массой не менее 20,8 г, вызвал такси и поехал домой. В дальнейшем содержимое тайника он планировал сбыть, но в тот же день был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре нашелся сверток с зельем.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не единственный случай, когда несовершеннолетний житель Пензенской области пробует заработать наркодилерством. Ранее 16-летний зареченец, помогая знакомому, попытался провезти в закрытый город 48 граммов нелегального «товара».