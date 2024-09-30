В Заречном задержали подростка с наркотиком в сумке

30.09.2024 | 21:16

16-летний зареченец решил помочь знакомому провезти наркотик в закрытый город и стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит реальный срок.

На криминальный путь парень вступил 11 апреля.

«Знакомый обвиняемого, получив в ходе переписки в сети Интернет сведения о местонахождении закладки с наркотическим средством, забрал ее на территории Октябрьского района города Пензы», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Подросток везде следовал за ним, а затем предложил помочь доставить запрещенные вещества в Заречный. Он положил в свою сумку более 48 граммов нелегального «товара» и довез до закрытого города, а там попал в полицию.

На юного зареченца завели уголовное дело по обвинению в незаконном хранении и перевозке наркотиков, его ждет суд. Второй участник стал фигурантом уголовного дела за покушение на сбыт.