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Криминал

В Заречном задержали подростка с наркотиком в сумке

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16-летний зареченец решил помочь знакомому провезти наркотик в закрытый город и стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит реальный срок.

На криминальный путь парень вступил 11 апреля.

«Знакомый обвиняемого, получив в ходе переписки в сети Интернет сведения о местонахождении закладки с наркотическим средством, забрал ее на территории Октябрьского района города Пензы», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Подросток везде следовал за ним, а затем предложил помочь доставить запрещенные вещества в Заречный. Он положил в свою сумку более 48 граммов нелегального «товара» и довез до закрытого города, а там попал в полицию.

На юного зареченца завели уголовное дело по обвинению в незаконном хранении и перевозке наркотиков, его ждет суд. Второй участник стал фигурантом уголовного дела за покушение на сбыт.

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