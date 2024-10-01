В регионе расследовали незаконную легализацию 19 мигрантов

01.10.2024 | 10:12

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о незаконной легализации иностранцев. Людям, не говорящим по-русски, помогали пройти тесты для получения патентов.

Как установило следствие, в Пензу из соседних республик приехали двое мужчин. Они искали мигрантов, которые хотели быстро и незаконно получить разрешение на пребывание в стране.

За деньги их возили в центр тестирования в Рязани, а там три сотрудника во время экзамена на знание русского языка, истории и законодательства РФ подсказывали мигрантам правильные ответы.

В итоге, не обладая нужными знаниями, получить сертификаты о прохождении теста смогли 19 приезжих. Используя эти документы, они оформляли патенты, позволявшие им работать и находиться в России.

При обысках у злоумышленников изъяли около 5 500 000 рублей, более 1 000 евро, 400 долларов США, а также устройства, записи и документы, сообщили в областном УМВД России.

Уголовное дело передано в суд.