У жителя Засечного угнали Infiniti во время продажи

30.09.2024 | 09:49

34-летний житель Засечного лишился автомобиля Infiniti, когда хотел его продать. Машину угнали прямо во время осмотра.

Владелец иномарки выложил объявление в интернете, нашел желающего приобрести ее и отправил своего знакомого показать ему автомобиль.

Вечером мужчины встретились, и случилось непредвиденное: осмотрев салон, покупатель сказал, что хочет услышать работу двигателя, сел за руль и поехал.

Знакомый продавца понял, что машину угоняют, ухватился за капот, продержался около 100 метров, но затем упал. Infiniti исчезла в неизвестном направлении.

«На территории области был введен план «Перехват». Сотрудниками полиции был проведен целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий», - сообщила следователь СО УМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Личность угонщика установили, им оказался ранее судимый 26-летний житель Воронежской области. На иномарке он попал в ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину.

Машину изъяли, ее вернут владельцу после судебной экспертизы.