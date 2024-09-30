Сетевое издание|18+|Понедельник|30 сен 2024|11:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

У жителя Засечного угнали Infiniti во время продажи

Печать
Telegram

34-летний житель Засечного лишился автомобиля Infiniti, когда хотел его продать. Машину угнали прямо во время осмотра.

Владелец иномарки выложил объявление в интернете, нашел желающего приобрести ее и отправил своего знакомого показать ему автомобиль.

Вечером мужчины встретились, и случилось непредвиденное: осмотрев салон, покупатель сказал, что хочет услышать работу двигателя, сел за руль и поехал.

У жителя Засечного угнали Infiniti во время продажи

Знакомый продавца понял, что машину угоняют, ухватился за капот, продержался около 100 метров, но затем упал. Infiniti исчезла в неизвестном направлении.

«На территории области был введен план «Перехват». Сотрудниками полиции был проведен целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий», - сообщила следователь СО УМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

У жителя Засечного угнали Infiniti во время продажи

Личность угонщика установили, им оказался ранее судимый 26-летний житель Воронежской области. На иномарке он попал в ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину.

Машину изъяли, ее вернут владельцу после судебной экспертизы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте