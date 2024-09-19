Сетевое издание|18+|Четверг|19 сен 2024|14:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе главбуха строительной фирмы осудили за кражу миллионов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вступил в силу приговор 57-летней местной жительнице, работавшей главным бухгалтером в строительной фирме. За 4 года она украла у организации несколько миллионов.

Женщина устроилась на должность в 2019 году и до ноября 2023-го необоснованно завышала себе зарплату. В результате она перевела на свой счет лишних 4 840 286 рублей.

Когда главбух ушла в отпуск, директор фирмы попытался самостоятельно произвести платежи и наткнулся на подозрительные документы. Он заказал аудиторскую проверку, которая подтвердила его догадку. Так пензячка оказалась на скамье подсудимых.

«Вину она признала частично, оспаривая размер похищенных денежных средств», - рассказали в областной прокуратуре.

Горожанка возместила только 240 000 рублей. Ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

Подсудимая подала апелляцию, посчитав наказание слишком суровым.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда она оставлена без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте