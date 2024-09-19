В Пензе главбуха строительной фирмы осудили за кражу миллионов

19.09.2024 | 12:37

В Пензе вступил в силу приговор 57-летней местной жительнице, работавшей главным бухгалтером в строительной фирме. За 4 года она украла у организации несколько миллионов.

Женщина устроилась на должность в 2019 году и до ноября 2023-го необоснованно завышала себе зарплату. В результате она перевела на свой счет лишних 4 840 286 рублей.

Когда главбух ушла в отпуск, директор фирмы попытался самостоятельно произвести платежи и наткнулся на подозрительные документы. Он заказал аудиторскую проверку, которая подтвердила его догадку. Так пензячка оказалась на скамье подсудимых.

«Вину она признала частично, оспаривая размер похищенных денежных средств», - рассказали в областной прокуратуре.

Горожанка возместила только 240 000 рублей. Ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

Подсудимая подала апелляцию, посчитав наказание слишком суровым.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда она оставлена без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.