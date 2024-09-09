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Криминал

В Пензе рабочий погиб в траншее при обрушении грунта

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В Пензе возбудили уголовное дело по факту смерти 61-летнего рабочего в результате обрушения неукрепленного грунта. Трагедия случилась 3 сентября на улице Баталина (ГПЗ).

Мужчина трудился в траншее. От полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Следователями и криминалистами проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

1 августа 59-летний работник завода в Октябрьском районе получил серьезную травму руки. Мужчина, трудившийся слесарем-сантехником, при обслуживании холодильной камеры упал с почти двухметровой высоты и сильно ударился.

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Источник — фото и видео областного СУ СКР
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