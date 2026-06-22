В Пензе разговор о службе в армии закончился убийством

Криминал

В Пензе разговор о службе в армии закончился убийством
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48-летнего жителя Пензы задержали за убийство знакомого. Мужчины обсуждали службу и разошлись во мнениях, чей род войск лучше.

Преступление было совершено вечером 16 июня. 44-летний пензенец пришел в гости к знакомому в квартиру на проспекте Строителей, и они стали употреблять спиртное. Во время застолья речь зашла о воинской службе.

Спор перерос конфликт, рассказал хозяин квартиры. «По словам мужчины, гость отказывался признавать, что род войск, в которых он проходил срочную службу, уступает войскам, в которых служил хозяин жилища», - уточнили в УМВД России по Пензенской области.

Началась драка. Старший мужчина схватил нож, нанес им не менее 18 ударов в область шеи и головы потерпевшего, а потом лег спать. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Проснувшись утром 17 июня, пензенец осознал, что случилось, и вызвал скорую и полицию.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в областном управлении СКР.

В Пензе разговор о службе в армии закончился убийством

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