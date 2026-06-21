Кузнечанин отсиделся в непогоду в чужом доме и унес инструменты

45-летний житель Кузнецка хотел переждать непогоду в заброшенном доме, а оказался под следствием. Он не смог устоять перед соблазном и унес с собой чужие инструменты.

Заявление в полицию подал 24-летний хозяин постройки, пояснив, что живет в другом месте, и указав стоимость пропавшего имущества - больше 15 000 рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. Похищенное нашли в его доме при обыске и изъяли.

Как выяснилось, в поисках укрытия от начавшегося дождя мужчина зашел под навес на крыльце первого попавшегося строения. Когда он облокотился на входную дверь, замок сломался.

Зайдя внутрь, горожанин увидел выгоревшие комнаты. В одной из них он сел в кресло, за которым обнаружил рюкзак с инструментами. В помещениях больше никого не было, так что злоумышленник воспользовался моментом и забрал находку: она могла пригодиться ему на строительных работах.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в областном УМВД.