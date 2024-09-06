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Происшествия

В Пензе работник завода тяжело травмировался, упав с лестницы

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В Пензе 59-летний работник завода в Октябрьском районе получил серьезную травму, упав с лестницы.

1 августа мужчина, трудившийся слесарем-сантехником, при обслуживании холодильной камеры упал почти с двухметровой высоты и сильно ударился рукой.

Впоследствии травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас идет комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств.

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