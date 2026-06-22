Городищенец грозился убить названую тещу за пристрастие к алкоголю

Криминал

Городищенец грозился убить названую тещу за пристрастие к алкоголю
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46-летняя жительница Горождищенского района обратилась в полицию с жалобой на зятя, который грозился убить ее деревянной штакетиной.

24-летнего мужчину задержали. Он не стал ничего скрывать и пояснил: названая теща мало того что злоупотребляет спиртным, так еще и спаивает его девушку.

В день инцидента молодой человек застал обеих за распитием алкоголя. Разгорелся скандал, попутно выяснилось, что мать подруги к тому же потеряла банковскую карту.

Окончательно разъярившись, мужчина выхватил планку из лежащего около дома штакетника и накинулся на жертву, угрожая убить. Та, испугавшись, убежала, а потом подала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в областном УМВД.

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