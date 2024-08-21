18-летний зареченец угнал машину знакомого, чтобы покататься

21.08.2024 | 08:14

32-летний житель Заречного обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля. Он указал злоумышленника - своего 18-летнего знакомого.

Правоохранители задержали молодого человека. Он признался, что взял ключи от машины, чтобы запереть дверь, но передумал - сел за руль, завел двигатель и уехал.

Вдоволь накатавшись по закрытому городу, парень вернул автомобиль на место парковки.

Выяснилось, что угонщик раньше привлекался к уголовной ответственности. Теперь на него вновь возбуждено дело.

«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.