Пензенец потерял 1,5 миллиона в попытке спасти свои деньги

16.08.2024 | 13:27

31-летний пензенец поверил позвонившей незнакомке и потерял более 1,5 млн рублей. Он думал, что женщина помогает спасти его деньги.

Аферистка представилась сотрудницей службы по контролю за финансами и сказала мужчине, что кто-то пытается взять на него кредит, чтобы перечислить деньги в поддержку запрещенных организаций.

Испугавшись, горожанин стал следовать советам незнакомки - сам оформил заем в банке и все отправил на «безопасный счет».

Только после этого пензенец понял, что слова собеседницы были ложью, и пошел в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила старший следователь ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Елена Лескова.

Сейчас полицейские ищут мошенницу.

Ранее другой житель областного центра лишился 4,7 млн рублей. По совету аферистов он взял кредит и перечислил деньги на «безопасный счет».