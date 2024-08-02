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Криминал

Пензенца уговорили расстаться с несколькими миллионами рублей

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49-летний пензенец потерял миллионы рублей, взяв кредит и перечислив деньги на «безопасный счет». Он сделал это по совету мошенников.

Пензенца уговорили расстаться с несколькими миллионами рублей

В один из дней мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заверил горожанина, что кто-то пытается оформить заем на его имя, и убедил для предотвращения незаконных операций взять кредит самостоятельно, а затем перевести всю сумму на счет.

Пензенца уговорили расстаться с несколькими миллионами рублей

Напуганный пензенец сделал все по инструкции и перевел на указанный ему счет еще и собственные сбережения. Общая сумма составила 4,7 млн рублей.

Пензенца уговорили расстаться с несколькими миллионами рублей

Только потом мужчина понял, что попался на уловку мошенников и остался ни с чем. Он написал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело.

Пензенца уговорили расстаться с несколькими миллионами рублей

«Проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей областного УМВД РФ Ольга Евдокимова.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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