Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|23:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенские полицейские задержали серийного автоугонщика

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


29-летний житель Иссинского района угонял в Пензе машины и катался на них по области. Теперь ему грозит срок.

В конце мая в полицию обратился 37-летний пензенец с заявлением о пропаже своего ВАЗ-2106. Затем с аналогичной проблемой пришли еще двое горожан, они лишились ВАЗ-2105 и «ГАЗ-Соболь».

Пензенские полицейские задержали серийного автоугонщика

Впоследствии машины были обнаружены в разных местах на территории Пензы и области. Угонщик оставил следы, по которым его удалось отыскать.

«Мужчина дал признательные показания и рассказал, что в ночное время после употребления спиртного присматривал незапертые автомобили. Он проникал в них, запускал двигатель, перемыкая провода в замках зажигания, и уезжал», - сообщила дознаватель ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Анна Савватеева.

Пензенские полицейские задержали серийного автоугонщика

На машинах мужчина ездил по личным делам.

Возбуждены уголовные дела. Угонщика заключили под стражу.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте