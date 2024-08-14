Пензенские полицейские задержали серийного автоугонщика

14.08.2024 | 10:54

29-летний житель Иссинского района угонял в Пензе машины и катался на них по области. Теперь ему грозит срок.

В конце мая в полицию обратился 37-летний пензенец с заявлением о пропаже своего ВАЗ-2106. Затем с аналогичной проблемой пришли еще двое горожан, они лишились ВАЗ-2105 и «ГАЗ-Соболь».

Впоследствии машины были обнаружены в разных местах на территории Пензы и области. Угонщик оставил следы, по которым его удалось отыскать.

«Мужчина дал признательные показания и рассказал, что в ночное время после употребления спиртного присматривал незапертые автомобили. Он проникал в них, запускал двигатель, перемыкая провода в замках зажигания, и уезжал», - сообщила дознаватель ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Анна Савватеева.

На машинах мужчина ездил по личным делам.

Возбуждены уголовные дела. Угонщика заключили под стражу.