Вынесли приговор земетчинцу, по вине которого в ДТП погиб мужчина

44-летнего жителя поселка Земетчино признали виновным в смертельном ДТП. Трагедия произошла 3 августа 2025-го.

Мужчина, будучи нетрезвым, ехал по поселку за рулем Audi Q8. В салоне находились 3 человека. На пересечении улиц Островского и Максима Горького автомобилист не выбрал правильную скорость и потерял контроль над машиной. Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в забор и дерево.

В аварии пострадали сам водитель и его пассажиры. Двух женщин госпитализировали. Травмы одной из них, 43-летней, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. 44-летний пассажир Audi от полученных повреждений скончался в машине скорой помощи.

Земетчинец признал свою вину. Он частично возмести пострадавшим причиненный вред.

Мужчину приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Его лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

«С учетом уже возмещенной потерпевшим суммы суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей в пользу одной потерпевшей и 500 000 рублей в пользу второй потерпевшей», - сообщили в Земетчинском районном суде.

Пока приговор в силу не вступил.