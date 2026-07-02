Житель Пачелмского района ответит за мошенничество с соцконтрактом

В Пачелмском районе будут судить 48-летнего местного жителя, который решил обмануть государство ради денег.

В апреле 2023 года мужчина заключил с управлением соцзащиты контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Он указал, что будет разводить рыбу, но на самом деле заниматься этим не собирался.

В рамках соцконтракта сельчанину выделили 350 000 рублей. Мужчина потратил эти деньги не на бизнес, а на личные нужды.

Чтобы не вызывать подозрений, он представлял подложные чеки о закупке мальков рыбы и корма для нее.

Несмотря на все ухищрения, афера раскрылась. В отношении «предпринимателя» возбудили уголовное дело. Материалы по нему уже переданы в суд, сообщили в областной прокуратуре.