В Сердобске директор организации незаконно премировал самого себя

Криминал

В Сердобске директор организации незаконно премировал самого себя
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В Сердобске бывшего директора теплоснабжающей организации осудили за присвоение вверенного имущества.

С марта 2020 года по март 2024-го он собственноручно подписал 3 приказа о назначении премий, хотя законных оснований для назначения выплат не имелось, и по ним получил в общей сложности более 122 000 рублей.

Тем самым он причинил возглавляемому им учреждению имущественный ущерб.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области», - пояснили в региональном следственном управлении.

Пока шло следствие, экс-директор частично возместил нанесенный ущерб.

Суд приговорил его к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и взыскал более 43 000 рублей.

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