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Криминал

Никольчанин решил съездить в аптеку и лишился автомобиля

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60-летний житель Никольска оказался на скамье подсудимых за езду в нетрезвом виде.

В сентябре 2023 года никольчанина лишили водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но 18 марта 2024-го нетрезвый мужчина вновь сел за руль и двинулся в путь.

На улице Комсомольской его остановил инспектор ДПС. Освидетельствование на месте выявило у водителя 0,92 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

«Мужчина пояснил, что после употребления спиртных напитков решил доехать до аптеки за лекарством», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Любителя прокатиться подшофе приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал его автомобиль в доход государства.

Приговор пока не вступил в силу.

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Источник — фото pixabay.com
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