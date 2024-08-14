Гендиректор пензенской фирмы спрятал арестованный BMW

14.08.2024 | 19:40

В Пензе наказали местного жителя, генерального директора коммерческой организации, за злостное неисполнение решения суда.

Фирму, погрязшую в долгах, обязали вернуть земельный участок Управлению муниципального имущества Пензы. Гендиректору было известно о возбужденном исполнительном производстве, однако решение суда он не выполнил и требуемое не отдал.

Кроме того, приставы в рамках исполнительного производства наложили арест на автомобиль BMW. Ответственным хранителем назначили гендиректора. Но мужчина решил спасти иномарку от служителей закона и утаил ее местонахождение.

Пензенца признали виновным в уголовных преступлениях и назначили штраф - 130 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Мужчина подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения, а решение суда - без изменения.