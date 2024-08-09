Напавшей на мужа жительнице Бессоновки вынесли приговор

09.08.2024 | 14:28

44-летнюю жительницу Бессоновки осудили за нападение на 45-летнего мужа и причинение тяжкого вреда его здоровью.

В апреле этого года супруги поругались в своей квартире на улице Жилгородок. Во время ссоры пьяная женщина ударила мужчину ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали, а в отношении сельчанки в тот же день возбудили уголовное дело, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде. Орудие преступления изъяли.

Женщина признала вину, раскаялась, дала подробные показания и извинилась перед супругом.

В итоге ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.