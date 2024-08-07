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Криминал

В Пензе полицейские задержали угонщика по горячим следам

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Полиция помогла 20-летнему пензенцу вернуть угнанный автомобиль. Молодой человек едва не лишился своего ВАЗ-2103 из-за знакомого ровесника.

В Пензе полицейские задержали угонщика по горячим следам

Обратившись в дежурную часть с заявлением, автовладелец рассказал, что вместе с приятелем проводил время в развлекательном клубе. Машина была припаркована рядом.

Когда они вышли на стоянку, молодой человек завел двигатель и отошел на несколько метров. В это время его знакомый сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

В Пензе полицейские задержали угонщика по горячим следам

Хозяин машины позвонил в полицию. «Сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали и доставили в отдел злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Он рассказал, что неоднократно спрашивал у приятеля автомобиль покататься, но тот отказывал. Когда подозреваемый увидел, что водитель отлучился, то решил воспользоваться моментом.

В Пензе полицейские задержали угонщика по горячим следам

Полицейские вернули автомобиль законному владельцу. На угонщика возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Полицейскими также было установлено, что молодой человек не имеет права управления транспортным средством. Составлен административный материал», - добавили в УМВД.

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Источник — фото областного УМВД России
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