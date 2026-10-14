Зареченец потерял автомобиль из-за пагубной привычки

Пагубное пристрастие 50-летнего жителя Заречного привело его на скамью подсудимых. Мужчину признали виновным в пьяном вождении.

В августе 2025 года зареченца лишили водительских прав на полтора года за управление машиной в нетрезвом виде. Ему назначили административный штраф в размере 45 000 рублей. Однако автомобилист не сделал для себя правильных выводов и 10 сентября 2026-го сел за руль «Нивы» пьяным и без удостоверения.

Мужчину остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Поведение и внешний вид водителя насторожили правоохранителей, они заподозрили, что тот нетрезв. Нарушитель согласился пройти освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 0,555 мг/л (норма 0,16 мг/л).

Сотрудники ГАИ проверили данные автомобилиста через систему и узнали, что зареченец лишен водительского удостоверения. «Ниву» забрали на спецстоянку.

Мужчина полностью признал свою вину, но возражал против конфискации машины. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Горожанина лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Автомобиль постановили конфисковать с последующим обращением его в собственность государства.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в Зареченском городском суде.