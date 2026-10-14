В Лунинском районе нетерпеливый водитель избил сотрудника АЗС

Криминал

В Лунинском районе нетерпеливый водитель избил сотрудника АЗС
Печать
Max

В Лунинском районе водитель во время ссоры избил 55-летнего охранника АЗС.

По данным полиции, злоумышленник был пьян и сначала у него возник конфликт с кассиром: мужчина посчитал, что девушка слишком медленно обслуживала клиентов.

Потом автомобилист поссорился с охранником и набросился на него с кулаками. Тот получил удары по ребрам. Травмы пострадавшего квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

После инцидента водитель скрылся. Полицейские установили его личность. Подозреваемый - 35-летний житель Саранска. Он во всем признался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее стало известно о 47-летнем водителе, который стал жертвой нападения на заправке: ему распылили в лицо перцовый баллончик. Причиной атаки послужил спор из-за места в очереди.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
азс конфликт полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!