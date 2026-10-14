В Лунинском районе нетерпеливый водитель избил сотрудника АЗС

В Лунинском районе водитель во время ссоры избил 55-летнего охранника АЗС.

По данным полиции, злоумышленник был пьян и сначала у него возник конфликт с кассиром: мужчина посчитал, что девушка слишком медленно обслуживала клиентов.

Потом автомобилист поссорился с охранником и набросился на него с кулаками. Тот получил удары по ребрам. Травмы пострадавшего квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

После инцидента водитель скрылся. Полицейские установили его личность. Подозреваемый - 35-летний житель Саранска. Он во всем признался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее стало известно о 47-летнем водителе, который стал жертвой нападения на заправке: ему распылили в лицо перцовый баллончик. Причиной атаки послужил спор из-за места в очереди.