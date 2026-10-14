Пьяный башмаковец угнал мопед и попал в ДТП

В Башмаковском районе 19-летнего местного жителя наказали за угон двухколесного транспортного средства.

Вечером 9 августа (около 20:30) молодой человек, будучи пьяным, попросил знакомого дать ему покататься на мопеде, но получил отказ.

Когда хозяин ушел домой, злоумышленник самовольно сел за руль, запустил двигатель с помощью оставленного в замке ключа и поехал.

Он катался по улицам села и в 22:30, не справившись с управлением, попал в ДТП.

Молодому человеку назначили наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей, сообщили в Башмаковском районном суде.