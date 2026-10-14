Пензенца будут судить за покушение на контрабанду

Криминал

Пензенца будут судить за покушение на контрабанду
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43-летнего жителя Пензенской области будут судить за покушение на контрабанду.

По данным следствия, мужчина планировал незаконно переместить через государственную границу РФ изделие военного назначения в интересах другой страны.

Сотрудники регионального управления ФСБ РФ возбудили уголовное дело по данному факту.

Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о задержании 40-летнего мужчины, который попытался отправить за границу ядовитое вещество: он решил передать через курьерскую службу доставки посылку с ртутью.

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